El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Guarda según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 7 de enero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la precipitación sea constante, con valores que oscilan entre 0.1 y 0.5 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.
A medida que avance la mañana, la situación comenzará a mejorar. A partir de las 7 de la mañana, el cielo se mantendrá cubierto, pero la lluvia cesará, y la probabilidad de precipitación disminuirá drásticamente a un 5% entre las 7 y la 1 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 8 a 9 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo fresca, especialmente con la humedad relativa que se espera en torno al 93% por la mañana.
El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 6 km/h. A medida que el día avance, el viento cambiará a dirección norte, manteniendo velocidades similares, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frío, especialmente en combinación con la alta humedad.
A partir de la tarde, el cielo comenzará a despejarse gradualmente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 13 grados , lo que permitirá que los residentes disfruten de un ambiente más templado. Sin embargo, la humedad seguirá siendo notable, con valores que se mantendrán alrededor del 70% al final del día.
En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena a medida que el día avanza, especialmente después de la mañana, cuando la lluvia haya cesado y el cielo empiece a despejarse. La puesta de sol está programada para las 18:21, lo que permitirá disfrutar de un atardecer más despejado.
En resumen, A Guarda experimentará un inicio de jornada húmedo y cubierto, con lluvias escasas que darán paso a un tiempo más despejado y templado por la tarde. Los residentes deben estar preparados para las condiciones iniciales, pero pueden esperar una mejora significativa a medida que avance el día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.
