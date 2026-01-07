El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando aproximadamente 0.3 mm a 0.2 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que los residentes deben estar preparados para condiciones húmedas.

A medida que avance la mañana, las lluvias disminuirán y el cielo se mantendrá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia sea mínima. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 78% al 81%. Esto puede hacer que la percepción térmica sea más baja, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar el frío.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados , con un ligero aumento en la sensación de calor a medida que las lluvias cesen. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con intervalos nubosos que podrían permitir algunos momentos de claridad. La humedad relativa se mantendrá en torno al 79% al 88%, lo que contribuirá a un ambiente fresco y húmedo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 11 y 16 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas del día. Esto puede generar una sensación de frescor adicional, especialmente en áreas abiertas. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia el final del día.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras en las primeras horas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se aconseja a los ciudadanos que tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia y que se vistan en capas para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.