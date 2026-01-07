El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 3 y 5 grados , lo que puede resultar incómodo para quienes planeen salir.

A medida que avance la mañana, la temperatura se estabilizará en torno a los 5 grados, con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99%, lo que generará una sensación de frío más intenso. La bruma también será un fenómeno notable durante el día, especialmente en las horas de la tarde, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y en las áreas rurales.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre los 12 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en algunos momentos. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea estar al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se espera que la cantidad acumulada sea baja, con registros que podrían variar entre 0.1 y 0.5 mm a lo largo del día. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la probabilidad de tormenta es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la mañana.

Durante la tarde, el cielo continuará cubierto, pero se prevé que la intensidad de la lluvia disminuya, con una probabilidad de precipitación que caerá a un 45% entre las 13:00 y las 19:00 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 8 grados, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad y el viento.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente a los 5 grados. La bruma y la niebla podrían hacer su aparición, especialmente en las horas más oscuras, lo que podría complicar la visibilidad en las carreteras.

En resumen, el día en Forcarei se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvia escasa. Se recomienda precaución al desplazarse y abrigarse bien para enfrentar las bajas temperaturas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.