El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 6 grados durante la mañana, lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, las temperaturas se mantendrán en torno a los 5 grados, con una ligera mejora hacia la tarde, donde se espera que alcancen hasta 9 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y el viento. La velocidad del viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará rachas de hasta 36 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, aunque se prevén intervalos de nubosidad que podrían ofrecer breves momentos de claridad. La probabilidad de lluvia disminuirá a medida que se acerque la noche, con un 0% de probabilidad de precipitación entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Sin embargo, es importante estar preparado para posibles chubascos ligeros, ya que la lluvia acumulada durante el día podría llegar a 0.5 mm.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 93% en la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Los vientos continuarán soplando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h, lo que podría generar una ligera incomodidad al aire libre.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un ambiente húmedo. Se recomienda a los residentes que se vistan adecuadamente para el frío y la posibilidad de lluvia, y que tomen precauciones si planean salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.