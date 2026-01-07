El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Cuntis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que la lluvia sea ligera, con precipitaciones que oscilarán entre 0.2 y 0.6 mm. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con temperaturas estables alrededor de los 6 a 7 grados . La humedad relativa será alta, rondando el 91-92%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. El viento soplará del sur, con velocidades que alcanzarán hasta 11 km/h, lo que podría añadir una sensación de frescura al ambiente.

Durante la tarde, se prevé que las condiciones de cielo cambien ligeramente, con la posibilidad de que se presenten momentos de bruma. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10-12 grados , lo que proporcionará un respiro del frío matutino. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja en esta franja horaria, con un 5% de probabilidad de precipitaciones entre la 1 y las 7 de la tarde.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 9 y 10 grados . La humedad aumentará, alcanzando hasta el 94% en las horas nocturnas, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que son sensibles a la humedad.

El viento, que durante el día ha soplado de manera moderada, disminuirá su intensidad hacia la noche, con ráfagas que no superarán los 10 km/h. Esto permitirá que la sensación de frío se mantenga, especialmente con el cielo cubierto y la alta humedad.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y una alta humedad. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se sale, es recomendable estar preparado para la lluvia y el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.