El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% entre la 1:00 y las 7:00. Durante este periodo, se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones que podrían llegar a 0.4 mm en la primera hora y aumentando gradualmente hasta 0.6 mm en la segunda.

A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 7-8 grados , lo que puede resultar fresco para quienes salgan a realizar actividades al aire libre. La humedad relativa será alta, rondando el 86-91%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indica el termómetro. El viento soplará del sur a una velocidad de 10 km/h, aumentando ligeramente en las horas siguientes, lo que podría generar una sensación de mayor frescura.

A partir de las 7:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá nuboso hasta el mediodía. La probabilidad de precipitación disminuirá a 0% en las horas centrales del día, lo que permitirá que la temperatura alcance su punto máximo de 11-12 grados entre las 12:00 y las 14:00. Sin embargo, a medida que se acerque la tarde, la nubosidad volverá a aumentar, y se espera que el cielo se cubra nuevamente, con una probabilidad de lluvia que podría reactivarse hacia la tarde y la noche.

El viento, que durante la mañana soplará del sur, cambiará a direcciones más variadas, incluyendo el noreste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Esto generará condiciones de calma en comparación con las ráfagas más fuertes de la mañana.

En resumen, el día en Catoira se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas en las primeras horas, seguidas de un leve despeje durante el mediodía. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día variable, llevando consigo paraguas y abrigos, especialmente si planean salir durante la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumentará nuevamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.