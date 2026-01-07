El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en A Cañiza según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 7 de enero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa durante las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, acumulando entre 0.1 y 0.3 mm de precipitación. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en este periodo, lo que sugiere que es muy probable que los residentes experimenten algunas gotas de lluvia.
A medida que avance la mañana, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrá cubierto en general. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre 4 y 6 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 91% en las primeras horas, lo que puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
El viento soplará del suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 11 km/h. Este viento suave puede proporcionar un ligero alivio a la sensación de frío, aunque no será suficiente para calentar significativamente el ambiente. A medida que el día avance, se espera que la velocidad del viento se mantenga en torno a los 8-10 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la tarde.
Durante la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, especialmente después de las 10 de la mañana, cuando se espera que la precipitación sea nula. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 10 grados hacia el final de la tarde, lo que proporcionará un ligero aumento en la sensación de calidez, aunque la alta humedad puede seguir haciendo que el ambiente se sienta más frío.
En cuanto a la visibilidad, se prevé que la niebla pueda afectar la circulación en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más bajas. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la visibilidad mejorará gradualmente.
Por la tarde, el sol se ocultará a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque comenzará con condiciones invernales, ofrecerá un respiro en forma de temperaturas ligeramente más cálidas y una reducción en la probabilidad de lluvia. Los residentes de A Cañiza deben estar preparados para un día fresco y húmedo, con la posibilidad de que la lluvia ligera se convierta en un simple recuerdo a medida que el día avanza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- El restaurante de Vigo que 'The Guardian' te recomienda no perderte: menú del día a 15 euros, platos creativos y vinos de primera
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- Un juez de Vigo avala el despido de un miembro del comité por usar horas sindicales para trabajar en un chiringuito o ir a la playa
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista