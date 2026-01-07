El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 9 grados durante la mayor parte del día.

A medida que avance la mañana, las condiciones de humedad serán elevadas, alcanzando un 84% al inicio del día y bajando ligeramente a un 81% hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío, por lo que se recomienda a los residentes y visitantes que se vistan adecuadamente para mantenerse cómodos.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 32 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento puede contribuir a que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente en áreas expuestas. A medida que el día avance, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se mantenga en niveles aceptables, aunque las lluvias y la nubosidad podrían afectar temporalmente la claridad en algunos momentos. La tarde traerá un ligero cambio, con cielos que podrían despejarse en algunos momentos, aunque la nubosidad seguirá predominando. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10 grados , lo que podría ofrecer un breve respiro del frío matutino.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que indica que, aunque las lluvias son probables, no se anticipan tormentas severas. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, el día en Cangas se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Se aconseja a la población que tome precauciones ante el frío y la posibilidad de lluvia, y que disfruten de las breves pausas en la nubosidad que puedan surgir a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.