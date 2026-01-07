El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La precipitación acumulada en este periodo se estima en 0.4 mm, aumentando a 0.5 mm en la siguiente hora.

A medida que avance el día, la lluvia se mantendrá ligera, con un total de 1 mm esperado hasta las 02:00. Sin embargo, a partir de las 07:00, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, y se espera que el cielo permanezca cubierto pero con escasas posibilidades de precipitación. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 8 y 9 grados durante la mañana, alcanzando un máximo de 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 84% y el 90%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 21 km/h en las primeras horas, aumentando a 33 km/h en su máxima racha a las 04:00. A lo largo del día, el viento irá disminuyendo gradualmente, con velocidades que se estabilizarán en torno a los 5-12 km/h en la tarde y noche.

A partir de las 10:00, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, con periodos de poco nuboso que se extenderán hasta las 13:00. Sin embargo, hacia la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y se espera que las condiciones se tornen más nubladas, con un aumento en la nubosidad a partir de las 15:00. La temperatura se mantendrá en torno a los 11-12 grados durante la tarde, proporcionando un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque comenzará con lluvia, ofrecerá momentos de claridad y temperaturas moderadas. Los habitantes de Cambados deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de llevar paraguas en las primeras horas y abrigarse adecuadamente ante la frescura del ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.