El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Caldas de Reis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 00:00 a 07:00. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.2 y 0.6 mm en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, la situación meteorológica no mostrará grandes cambios. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 7 grados , lo que puede resultar en una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 90% en las horas más frescas. La bruma también será un fenómeno notable, especialmente en las horas de la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras.

Durante la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo seguirá cubierto, con una descripción de "muy nuboso" a partir del periodo 11:00 a 12:00. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados hacia el mediodía. La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 83%, lo que contribuirá a una sensación de frescor.

El viento será otro factor a considerar. Predominará del sur, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán hasta 21 km/h en las horas de la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que el día avance, el viento se tornará más suave, con velocidades que disminuirán a 3 km/h en la tarde.

En la noche, la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, con un 5% de posibilidad de precipitación entre las 19:00 y 01:00. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias escasas. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día gris y fresco, llevando ropa adecuada y precauciones al conducir debido a la posible bruma y las condiciones de la carretera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.