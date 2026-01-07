El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Bueu se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 9 grados durante la mañana, lo que puede resultar en una sensación térmica algo más baja debido a la humedad.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 12 grados en las horas centrales, pero la sensación de frío persistirá debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 86% a lo largo de la jornada. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El viento soplará desde el sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 21 km/h. Las rachas más fuertes se esperan en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso y algo incómodo, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. A medida que el día avance, el viento disminuirá en intensidad, pero se mantendrá presente, lo que podría contribuir a una sensación de frescor.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea buena, aunque la presencia de nubes y posibles lluvias puede afectar momentáneamente la claridad. La probabilidad de tormentas es baja, con un 10% de posibilidad entre la 1:00 y las 7:00, lo que indica que, aunque la lluvia es probable, no se anticipan condiciones severas.

Por la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que la lluvia sea escasa, con acumulaciones mínimas. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 8 grados a última hora. La puesta de sol se producirá a las 18:19, marcando el final de un día gris y fresco en Bueu. En resumen, se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día de clima invernal, con lluvias ligeras y temperaturas frescas, ideal para actividades en interiores o paseos breves al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.