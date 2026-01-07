El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Barro se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto con lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las precipitaciones acumuladas durante este periodo se estiman en 0.1 a 0.5 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será escasa, podría ser suficiente para mantener el ambiente húmedo.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, aunque se espera que la intensidad de la lluvia disminuya. La temperatura oscilará entre los 6 y 8 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 08:00 y 09:00, cuando se prevé que la temperatura llegue a los 8 grados. La sensación térmica podría ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 89% durante la mañana, aumentando la percepción de frío.

El viento soplará del sur y sureste, con velocidades que variarán entre 1 y 17 km/h. Las rachas máximas de viento alcanzarán los 32 km/h en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, contribuyendo a un ambiente fresco y húmedo.

En la tarde, la probabilidad de precipitación disminuirá a un 5% entre las 19:00 y 01:00, lo que sugiere que es poco probable que se registren lluvias significativas en ese periodo. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 6 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, alcanzando picos del 93% en la mañana y descendiendo ligeramente hacia la tarde. Esto, combinado con las temperaturas frescas, puede resultar en un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre.

En resumen, Barro experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado del sur. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un día húmedo y fresco, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.