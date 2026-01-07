El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, Baiona se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará el 100% en el periodo de 01:00 a 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia disminuirá significativamente, con un 5% entre las 07:00 y las 13:00, y se espera que no haya precipitaciones entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 9 grados, descendiendo ligeramente a 8 grados en la mañana, y alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando entre el 75% y el 93% a lo largo del día. Esto podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente indica el termómetro.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 11 y 16 km/h en las primeras horas, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en algunos momentos. A medida que avance el día, la intensidad del viento disminuirá, pero se mantendrá constante, lo que podría contribuir a una sensación de frescor en el ambiente.

La visibilidad no se verá gravemente afectada, aunque la combinación de nubes y humedad podría generar un ambiente algo brumoso en ciertos momentos. Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta la posibilidad de lluvias ligeras y la necesidad de abrigarse adecuadamente debido a las bajas temperaturas y la humedad.

En resumen, Baiona experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo invernal, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de llevar paraguas durante las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.