El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, miércoles 7 de enero

El día de hoy, 7 de enero de 2026, As Neves se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Durante el periodo de 00:00 a 05:00, se espera que el cielo esté cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación del 100% en las primeras horas. Las temperaturas se mantendrán estables alrededor de los 6 grados , lo que puede generar una sensación de frío, especialmente con la humedad relativa que alcanzará el 89% en la mañana.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas mejorarán ligeramente. Desde las 06:00 hasta las 12:00, el cielo permanecerá cubierto, pero la probabilidad de lluvia disminuirá, y las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando hasta 11 grados hacia el mediodía. La humedad también se mantendrá alta, rondando el 91% en la mañana y bajando gradualmente a un 79% en la tarde.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A partir de las 13:00, se espera que el cielo se mantenga cubierto, pero con una probabilidad de precipitación que caerá a un 5% hasta las 19:00. Las temperaturas continuarán aumentando, alcanzando un máximo de 12 grados en la tarde.

Durante la tarde, el cielo se despejará parcialmente, con intervalos de nubes y claros. La temperatura comenzará a descender nuevamente hacia la noche, bajando a 9 grados a las 20:00. La humedad relativa se mantendrá en torno al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor al caer la noche.

En cuanto a la actividad tormentosa, la probabilidad de tormentas es muy baja, con un 0% de posibilidad durante todo el día. Esto sugiere que, aunque habrá lluvias ligeras, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En resumen, As Neves experimentará un día mayormente cubierto con lluvias escasas en la mañana, temperaturas frescas y un leve aumento en la temperatura hacia el mediodía. La tarde traerá cielos parcialmente despejados, ofreciendo un respiro antes de que las temperaturas vuelvan a descender por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-06T20:47:11.