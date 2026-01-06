El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que la luz del día entre suavemente. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía y manteniéndose así durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera que la temperatura alcance un máximo de 10 grados en la tarde, proporcionando un respiro del frío invernal. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que se mantendrá en niveles moderados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 71% y alcanzando hasta un 80% en las horas de la tarde. Esta combinación de humedad y temperaturas frescas puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la tarde, especialmente en las horas cercanas a la noche. La probabilidad de precipitación es del 90% entre las 19:00 y 01:00, aunque se espera que la cantidad sea mínima, con solo 0.5 mm pronosticados.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 26 km/h en la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

A medida que el día avance, el cielo se mantendrá cubierto, con la posibilidad de nubes altas en la tarde y noche. El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos de calma y frescura invernal.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cambados se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 76%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad limitada que podría afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama meteorológico variado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.