El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Vilagarcía de Arousa se presenta con un panorama meteorológico variado. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 6 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando momentos de muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.

La temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas de la tarde. Sin embargo, por la mañana y al caer la tarde, se mantendrá en torno a los 6 y 9 grados, lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa se mantendrá alta, oscilando entre el 67% y el 77%, lo que contribuirá a una sensación de frescor en el ambiente. Este nivel de humedad, combinado con la nubosidad, puede generar brumas en algunos momentos, especialmente durante la mañana y al anochecer.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde se podría registrar una ligera precipitación de 0.5 mm, lo que indica la posibilidad de algunas gotas dispersas. La probabilidad de lluvia es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 90% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde-noche.

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 9 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 15 km/h en las horas más activas del día. Esta brisa, aunque moderada, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las zonas costeras.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:17, el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un atardecer menos espectacular que en días despejados. Sin embargo, la atmósfera cargada de nubes puede ofrecer un espectáculo visual interesante, con matices de gris y azul que se entrelazan.

En resumen, el día en Vilagarcía de Arousa se caracterizará por un ambiente fresco y nuboso, con temperaturas moderadas y la posibilidad de algunas lluvias ligeras hacia la tarde. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre con una chaqueta a mano.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, siendo más baja por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad limitada que podría afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente en las horas de la tarde.

Hoy, 6 de enero de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que la luz del día entre suavemente. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía y manteniéndose así durante la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.