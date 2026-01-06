El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , siendo más frías en las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se prevé que el cielo comience a mostrar algunas nubes, aunque la mayor parte del día se mantendrá con un estado poco nuboso. A partir de las 10 de la mañana, la temperatura comenzará a aumentar ligeramente, alcanzando hasta 9 grados en las horas centrales del día. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 65% y el 79%, lo que puede generar una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas.

Durante la tarde, el cielo se tornará más nuboso, con la aparición de nubes altas y cubiertas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% hasta las 7 de la tarde y un leve aumento a un 0.1% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará más cubierto, las posibilidades de lluvia son mínimas.

En cuanto al viento, se espera que sople del norte a una velocidad de entre 3 y 8 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto puede generar una sensación térmica más fría, especialmente en combinación con la humedad relativa. Las temperaturas por la tarde se mantendrán en torno a los 6 a 9 grados , descendiendo nuevamente hacia la noche.

La puesta de sol está programada para las 18:17, momento en el cual el cielo podría estar cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante con los colores del ocaso. En resumen, el día se presenta como fresco y mayormente nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen en cuenta las temperaturas frescas y el viento moderado.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.