El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos, con un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 2 y 1 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

A medida que avance el día, se espera un aumento en la nubosidad. Para el mediodía, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 6 grados , aunque la sensación térmica podría ser más baja debido a la presencia del viento. Este soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más fría de lo que realmente es.

Por la tarde, el cielo se tornará más nuboso, y se prevé que a partir de las 19:00 horas, la probabilidad de precipitación aumente considerablemente, alcanzando un 80% en el periodo de 19:00 a 01:00. Aunque la precipitación esperada es escasa, con un total de 0.2 mm, es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir durante esta franja horaria. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 3 grados hacia la tarde-noche.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 96% en la madrugada y bajando ligeramente a un 82% hacia la noche. Esto puede generar una sensación de frío más intensa, especialmente en las horas más frescas del día.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en la misma franja horaria donde se prevén las lluvias, lo que podría generar algunos momentos de inestabilidad. Sin embargo, no se anticipan nevadas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral necesario para que se produzcan.

En resumen, Vila de Cruces vivirá un día con cielos cambiantes, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvias por la tarde. Es un buen momento para disfrutar de la mañana al aire libre, pero se aconseja estar preparado para la lluvia en las horas posteriores.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frío, especialmente con temperaturas que rondarán los 3 grados . A medida que avance la jornada, se espera que el cielo se mantenga mayormente cubierto, aunque habrá momentos de despeje, especialmente en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre 1 y 2 grados . La sensación térmica será aún más fría, alcanzando mínimas de hasta -5 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Silleda se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía, lo que podría influir en la sensación térmica.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.