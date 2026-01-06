El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 5 y 7 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para aquellos que salgan a disfrutar de la festividad de Reyes.

A medida que avance el día, la temperatura alcanzará un máximo de 10 grados en las horas centrales, con una ligera disminución hacia la tarde. La humedad relativa se mantendrá en torno al 68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas permitirá disfrutar de un día agradable al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 3 y 12 km/h. A lo largo de la mañana, el viento será más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, lo que podría generar una sensación de frescor adicional. No se esperan rachas fuertes, lo que contribuirá a que el día sea cómodo para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, donde se estima una posibilidad de lluvia escasa. Sin embargo, esta no debería afectar significativamente las celebraciones del día, ya que la probabilidad de tormenta es igualmente baja, con un 40% de posibilidad solo en las primeras horas de la noche.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:18, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas, pero sin que esto implique un cambio drástico en las condiciones climáticas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, y se espera que al caer la noche, los termómetros marquen alrededor de 7 grados.

En resumen, el día de Reyes en Vigo se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de las tradiciones y actividades al aire libre. Con cielos despejados y temperaturas agradables, los vigueses podrán celebrar con alegría, aunque es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cangas se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, la visibilidad será excelente, permitiendo disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 7 grados , lo que sugiere un inicio fresco, pero sin llegar a ser incómodo.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.