El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras temporales hacia la tarde, donde se prevén momentos de cielo poco nuboso. Sin embargo, la nubosidad volverá a aumentar hacia la noche.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados . Las horas más frías se registrarán por la mañana, con mínimas de 2 grados, mientras que las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, llegando a los 9 grados. Es recomendable que los habitantes se vistan adecuadamente para el frío, especialmente en las primeras horas del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 71% y el 93% a lo largo del día, lo que puede generar una sensación térmica más baja de lo que realmente marcan los termómetros. Esto es especialmente importante para quienes realicen actividades al aire libre, ya que la combinación de frío y humedad puede resultar incómoda.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que el día comience sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde y la noche existe una probabilidad del 90% de que se registren lluvias ligeras. La cantidad esperada es mínima, con acumulados que no superarán los 0.2 mm, pero es aconsejable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 27 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán por la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea aún más intensa. Es importante tener en cuenta esta variable, especialmente para quienes realicen actividades al aire libre o se desplacen en bicicleta.

En resumen, el día en Valga se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas frías y una alta humedad. Se recomienda precaución ante la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde y el viento que podría intensificar la sensación de frío.

Hoy, 6 de enero de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la bruma y la niebla serán más intensas. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, siendo más baja por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde.

Hoy, 6 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.