El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, proporcionando un tiempo templado para las actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 63% por la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la festividad de Reyes.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 34 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento variará, predominando del norte y noreste, lo que podría aportar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes salgan a la calle se vistan en capas, ya que aunque las temperaturas serán agradables, el viento puede hacer que se sienta un poco más frío.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:18. La temperatura descenderá a unos 6 grados hacia la noche, por lo que se sugiere llevar abrigo si se planea estar al aire libre.

En resumen, Tui disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades familiares y celebraciones al aire libre. Con un tiempo estable y sin lluvias, es una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de la compañía de seres queridos en esta festividad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para quienes salgan a realizar actividades matutinas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que se mantendrán mayormente estables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Salceda de Caselas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.