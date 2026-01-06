El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 10 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad. A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 0% de probabilidad durante la mañana y un leve aumento a un 0.1% hacia la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo se nublará un poco, las condiciones permanecerán secas.

El viento soplará del norte a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 35 km/h en las horas más activas de la mañana. Este viento fresco contribuirá a la sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La humedad relativa será bastante alta, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente a un 60% hacia la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las primeras horas del día. Sin embargo, a medida que el sol avance en el cielo, la temperatura se sentirá más cálida, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 40% de posibilidad en la tarde, aunque esto no implica que se produzcan lluvias, sino que podría haber un leve aumento en la actividad atmosférica. La tarde y la noche se caracterizarán por un cielo cubierto, pero sin lluvias significativas.

El orto se producirá a las 09:02 y el ocaso a las 18:19, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. En resumen, el tiempo en Tomiño para hoy será mayormente despejado, con temperaturas frescas y un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 AM, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 78% al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al amanecer.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, las horas centrales del día ofrecerán un respiro más cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, proporcionando un tiempo templado para las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.