El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 62% en las horas centrales. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, especialmente durante las horas de mayor temperatura.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, el viento cambiará a direcciones como el este y el sureste, manteniendo una intensidad moderada.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 45% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente el tiempo general, dado que la mayor parte del día se mantendrá seco y soleado.

La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado. Los habitantes de Soutomaior podrán aprovechar este día para realizar actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables. Se recomienda llevar ropa adecuada para las temperaturas frescas de la mañana y la noche, pero se puede optar por prendas más ligeras durante las horas más cálidas del día.

En resumen, el tiempo en Soutomaior para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables y un viento moderado. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un cambio en las condiciones hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 grados, lo que sugiere un inicio de día fresco, pero sin precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , siendo más frías en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.