El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Silleda se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía, lo que podría influir en la sensación térmica.

La temperatura máxima del día se prevé que llegue a los 7 grados en las horas centrales, mientras que por la tarde, se mantendrá en torno a los 3 grados. La humedad relativa será alta, oscilando entre el 74% y el 92%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa. Los vientos soplarán predominantemente del norte y noroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 14 km/h, alcanzando rachas de hasta 23 km/h en momentos puntuales.

A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación será baja en las primeras horas, pero se incrementará notablemente en la tarde, alcanzando un 80% entre las 19:00 y 01:00. Aunque la precipitación esperada es escasa, se prevé la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en la tarde y noche. La cantidad de lluvia acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se espera un día lluvioso, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que será del 40% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podrían producirse algunas tormentas aisladas. Sin embargo, en las horas previas, la probabilidad de tormenta es prácticamente nula.

La visibilidad se mantendrá adecuada durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada por la nubosidad y la posible lluvia en la tarde. Los residentes de Silleda deben estar atentos a los cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente en la tarde y noche, cuando se prevén condiciones más inestables.

En resumen, el día en Silleda se caracterizará por un inicio fresco y poco nuboso, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras y tormentas hacia la tarde. Es un día que invita a estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.