El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer en la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 9 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 6 grados, descendiendo ligeramente a 5 grados en la mañana. A medida que el día avanza, se espera un ligero aumento, alcanzando los 9 grados en la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá en torno al 70-80%, lo que podría hacer que el frío se sienta más intenso.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 50% de tormentas, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras, especialmente en la franja horaria de 19:00 a 01:00. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.4 mm, lo que indica que, aunque no se espera un día lluvioso, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 11 km/h en las primeras horas, aumentando a 23 km/h hacia el final del día. Esta brisa podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente si se va a estar al aire libre.

La salida del sol está programada para las 09:04, y el ocaso se producirá a las 18:18, lo que proporciona un día relativamente corto en términos de luz solar. A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas descenderán nuevamente, por lo que es recomendable prepararse para un descenso térmico significativo.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia ligera por la tarde. Es un día ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo abrigado por la costa, siempre atento a las condiciones cambiantes del tiempo.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Bueu se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, con temperaturas que rondarán los 6 grados . A medida que avance la jornada, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con la llegada de nubes altas y nubosidad variable.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 5 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en torno a los 5 grados hasta el mediodía.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 72% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.