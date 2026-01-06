El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán bajas, oscilando entre los 1 y 4 grados durante la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío.

A medida que avance el día, se espera que la niebla persista hasta el mediodía, aunque se prevé que a partir de la tarde, el cielo comience a despejarse ligeramente, dando paso a un ambiente poco nuboso. Sin embargo, las nubes altas se harán presentes en la tarde, lo que podría generar un cielo parcialmente cubierto. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 10 grados , lo que ofrecerá un ligero alivio frente al frío matutino.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 82% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 75% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las bajas temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas a lo largo del día, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 65% de que se produzcan algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% en la franja horaria de la tarde, lo que sugiere que, aunque hay un riesgo, es poco probable que se materialicen.

El viento será otro factor a tener en cuenta, soplando principalmente del sur y suroeste a velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con niebla y bruma en las primeras horas, seguido de un cielo parcialmente nublado y temperaturas que alcanzarán los 10 grados . Se recomienda precaución al conducir y vestirse adecuadamente para el frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.