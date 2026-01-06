El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Salceda de Caselas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 72% al final del día. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más frescas de la mañana y la noche. Sin embargo, la combinación de sol y temperaturas moderadas permitirá que los habitantes de Salceda disfruten de actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura y al viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 80% de que se presenten algunas nubes altas, aunque no se anticipa que esto afecte significativamente la claridad del cielo. La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% en el periodo de 19:00 a 01:00, pero no se prevén condiciones severas.

La jornada se caracterizará por un ambiente tranquilo y estable, ideal para disfrutar de actividades familiares o paseos por la naturaleza. Los habitantes de Salceda de Caselas podrán aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre, como caminatas o deportes, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse adecuadamente durante las horas más frescas.

En resumen, el tiempo de hoy en Salceda de Caselas será mayormente despejado, con temperaturas agradables y un viento moderado del norte. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y de la belleza natural de la región.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que se mantendrán mayormente estables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán bajas, oscilando entre los 1 y 4 grados durante la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, proporcionando un tiempo templado para las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.