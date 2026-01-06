El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad limitada que podría afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 10 grados a lo largo del día. Las primeras horas de la mañana comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, descendiendo a 4 grados en las horas más frías. A medida que el sol se eleve, se espera un ligero aumento, alcanzando los 10 grados en la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 70% y el 81%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. Este nivel de humedad puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, principalmente del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. Durante la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 11 km/h. Esto podría generar un ambiente fresco, especialmente en las zonas más expuestas.

En términos de precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la noche, existe una probabilidad del 90% de que se presenten lluvias ligeras, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Se estima que la cantidad de precipitación será mínima, con un total acumulado de aproximadamente 0.5 mm, lo que no debería causar inconvenientes mayores.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad en las horas nocturnas, aunque no se prevén fenómenos severos. Es un día ideal para actividades en interiores, y si se planea salir, es recomendable llevar un paraguas o impermeable por si acaso.

En resumen, Ribadumia experimentará un día mayormente nublado y fresco, con temperaturas que no superarán los 10 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. La posibilidad de lluvias ligeras hacia la noche sugiere que es mejor estar preparado para un cambio en las condiciones climáticas.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cambados se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 76%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

Hoy, 6 de enero de 2026, Vilanova de Arousa experimentará un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, permitiendo que la luz del día entre suavemente. Sin embargo, a medida que avance la mañana, la nubosidad aumentará, alcanzando un estado nuboso hacia el mediodía y manteniéndose así durante la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.