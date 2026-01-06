El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo, ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se situará en torno al 70-75%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las primeras horas. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones, con un 0% de probabilidad de lluvia, garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h. Este viento será más notable en las horas de la tarde, cuando se espera que alcance su máxima intensidad, contribuyendo a una sensación de frescura en el ambiente. A lo largo del día, la dirección del viento cambiará ligeramente, pero se mantendrá predominantemente del noreste, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 45% de posibilidad en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque las condiciones actuales no sugieren que se materialicen. La mayor parte del día, el cielo se mantendrá despejado o con algunas nubes altas, pero sin llegar a cubrir el sol. Esto permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera para las 18:17, ofreciendo una vista espectacular en el horizonte.

Es importante destacar que, aunque las temperaturas son frescas, no se prevén condiciones extremas. La combinación de cielos despejados y temperaturas moderadas hace de este un día propicio para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza. Los residentes de Redondela pueden aprovechar este clima favorable para realizar actividades al aire libre, ya que no se esperan cambios drásticos en las condiciones meteorológicas a lo largo del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 grados, lo que sugiere un inicio de día fresco, pero sin precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , siendo más frías en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.