El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de un día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá alta, rondando entre el 70% y el 88%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Sin embargo, la ausencia de precipitaciones durante la mayor parte del día, con solo un leve registro de 0.2 mm hacia el final de la jornada, permitirá que los habitantes de Pontevedra disfruten de un día seco y soleado.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del norte con velocidades de hasta 11 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. En las horas de la tarde, se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 2 y 8 km/h, lo que hará que las condiciones sean más agradables para actividades al aire libre. La dirección del viento variará entre el norte y el noreste, lo que podría aportar un ligero frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero no se anticipan lluvias significativas. La probabilidad de precipitación es mínima durante la mayor parte del día, aumentando ligeramente hacia la noche, aunque las posibilidades de tormenta se mantienen en un 50% en las horas nocturnas. Esto sugiere que, si bien el día comenzará y transcurrirá de manera tranquila, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo conforme se acerque la noche.

En resumen, Pontevedra disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde y la noche. Los habitantes deben prepararse para un descenso de las temperaturas al caer el sol, así como para la posibilidad de algunas lluvias ligeras más tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 9:00 AM, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 5 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en torno a los 5 grados hasta el mediodía.

Hoy, 6 de enero de 2026, Poio se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avancen las horas, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta el periodo de la tarde, donde se espera un aumento en la nubosidad. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 5 grados, descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.