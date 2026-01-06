El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Pontecesures se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto más cálido en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, lo que podría hacer que el aire se sienta más pesado y húmedo.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean escasas. Durante la mañana, no se anticipan lluvias significativas, aunque hay una probabilidad de 20% de que se produzcan algunas lloviznas ligeras en la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.2 mm, lo que indica que, si bien hay posibilidad de lluvia, no será suficiente para causar inconvenientes.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 16 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. A medida que avance el día, el viento se suavizará, lo que podría ofrecer un respiro a los habitantes de la localidad.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 45% de posibilidad de que se produzcan en la tarde, aunque esto dependerá de la evolución de las condiciones atmosféricas. Sin embargo, la mayor parte del día transcurrirá sin incidentes meteorológicos significativos.

En resumen, Pontecesures experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas frescas y una alta humedad. Las lluvias serán mínimas, y el viento, aunque presente, no será demasiado fuerte. Es recomendable que los residentes se vistan adecuadamente para el frío y estén preparados para posibles lloviznas en la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en las horas centrales. La temperatura se mantendrá bastante fresca, oscilando entre los 3 y 10 grados a lo largo del día, siendo más baja por la mañana y aumentando ligeramente hacia la tarde.

Hoy, 6 de enero de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 4 grados . La sensación térmica puede ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de bruma en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con algunas mejoras temporales hacia la tarde, donde se prevén momentos de cielo poco nuboso. Sin embargo, la nubosidad volverá a aumentar hacia la noche.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.