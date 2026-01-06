El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Ponteareas se espera un tiempo mayormente despejado durante la mañana y la tarde, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y los 10 grados . Desde las primeras horas del día, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando ligeramente, alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 10 grados.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con valores que rondan el 84%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indica el termómetro. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 16 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la llegada de nubes altas y un aumento en la nubosidad. Aunque no se prevén precipitaciones significativas, existe una probabilidad del 75% de que se registren lluvias ligeras en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que podría afectar a las actividades al aire libre. Además, hay un 45% de probabilidad de tormentas en el mismo periodo, lo que sugiere que es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

La noche se presentará más nublada, con temperaturas que descenderán a alrededor de 4 grados. La visibilidad será buena, pero la combinación de nubes y viento podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde, llevando consigo un abrigo y, si es posible, un paraguas, por si acaso las lluvias se materializan.

En resumen, Ponteareas disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con un cambio hacia un tiempo más inestable por la tarde y la noche.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:02. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 3 grados , con una humedad relativa que rondará entre el 83% y el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Salceda de Caselas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente frías y húmedas. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma y la niebla dominarán el cielo, con una visibilidad reducida que podría dificultar la circulación en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán bajas, oscilando entre los 1 y 4 grados durante la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frío.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.