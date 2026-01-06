El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ponte Caldelas se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:02. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 2 y 4 grados , con una humedad relativa que rondará el 86%, lo que puede generar una sensación de frío al amanecer.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas se mantengan estables, alcanzando un máximo de 7 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 75%. El viento, que soplará principalmente del noreste, tendrá una velocidad moderada de entre 6 y 12 km/h, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga fresca.

Durante la tarde, el cielo comenzará a mostrar un ligero aumento en la nubosidad, aunque se mantendrá mayormente poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 14:00, con valores que podrían llegar a los 7 grados. La probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, lo que significa que no se anticipan lluvias ni nieve en el horizonte.

Sin embargo, hacia el final de la tarde, especialmente entre las 19:00 y las 21:00, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 50% en este periodo. Esto podría estar relacionado con la llegada de un frente que traerá consigo un incremento en la nubosidad y un cambio en las condiciones meteorológicas. A pesar de esto, la precipitación acumulada se espera que sea nula, lo que sugiere que cualquier tormenta que se produzca podría ser de corta duración y no generar acumulaciones significativas de agua.

La noche se presentará con cielos cubiertos y temperaturas que descenderán nuevamente, situándose entre los 4 y 6 grados. La humedad aumentará, alcanzando hasta un 84% hacia el final del día. El viento continuará soplando del noreste, aunque su intensidad disminuirá, lo que podría hacer que la noche se sienta más tranquila.

En resumen, Ponte Caldelas disfrutará de un día mayormente despejado, con temperaturas frescas y la posibilidad de tormentas hacia la tarde-noche, pero sin expectativas de precipitaciones significativas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 grados, lo que sugiere un inicio de día fresco, pero sin precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Soutomaior se presenta con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto más cálido hacia el mediodía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.