El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

Hoy, 6 de enero de 2026, Poio se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avancen las horas, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta el periodo de la tarde, donde se espera un aumento en la nubosidad. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 5 grados, descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 81% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 70% durante la tarde. Esto puede generar una sensación de frío, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a ser más agradable, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 9 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia hasta la tarde, aunque hacia el final del día, existe una probabilidad del 50% de tormentas, especialmente entre las 19:00 y 01:00 horas. Esto podría traer consigo un ligero aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas, con una precipitación estimada de 0.2 mm hacia la noche.

La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los cambios en el tiempo a medida que se acerque la noche, ya que las condiciones pueden variar rápidamente.

En resumen, Poio disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas frescas y un viento moderado. A medida que avance la tarde, se recomienda estar preparados para un posible cambio en las condiciones meteorológicas, con la llegada de nubes y la posibilidad de lluvias ligeras.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.