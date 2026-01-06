El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se presenta en Pazos de Borbén con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 grados, lo que sugiere un inicio de día fresco, pero sin precipitaciones, ya que se prevé que la probabilidad de lluvia sea nula.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará despejado hasta el mediodía, con temperaturas que alcanzarán los 6 grados a las 12 del mediodía. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 81% y descendiendo gradualmente a un 70% hacia el mediodía. Esto indica que, aunque el día será fresco, la sensación térmica no será excesivamente fría.

Por la tarde, a partir de la 1, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, con un cielo que pasará a estar poco nuboso. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo de 8 grados entre la 1 y las 3 de la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más templado. Sin embargo, la nubosidad aumentará hacia la tarde, con un cielo que se tornará nuboso a partir de las 3, y muy nuboso hacia las 4 y 5 de la tarde.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte, con velocidades que oscilarán entre 1 y 12 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor adicional, especialmente en las horas más frías de la tarde.

La probabilidad de precipitación es muy baja durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de tormenta hacia la tarde, aunque se mantiene en un 45% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, lo que permitirá que los habitantes de Pazos de Borbén realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

El ocaso se producirá a las 18:17, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará mayormente despejado y sin lluvias, ideal para disfrutar de la naturaleza y las tradiciones del día de Reyes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.