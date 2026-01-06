El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 AM, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 78% al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al amanecer.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 7 grados a las 11:00 AM. La humedad irá disminuyendo gradualmente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, especialmente entre las 1:00 PM y las 3:00 PM, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a 10 grados . A pesar de que el cielo se mantendrá mayormente despejado, se espera un aumento en la nubosidad hacia la tarde, con la aparición de nubes altas y algunas nubes más densas. La humedad relativa descenderá a niveles de alrededor del 58% al 62%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable.

En cuanto al viento, se anticipa que sople del norte con velocidades que oscilarán entre 12 y 17 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que se acerque la tarde, el viento podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá presente.

Hacia la noche, el cielo se tornará más nublado, con la posibilidad de que se presenten algunas lluvias escasas a partir de las 11:00 PM. La temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados . La probabilidad de precipitación aumentará, especialmente en las últimas horas del día, con un 90% de probabilidad de lluvia entre las 7:00 PM y la medianoche.

En resumen, Oia disfrutará de un día mayormente despejado y fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para un cambio en el tiempo hacia la noche, con la posibilidad de lluvias ligeras.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 66-68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, las horas centrales del día ofrecerán un respiro más cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 10 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.