El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, las horas centrales del día ofrecerán un respiro más cálido, ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 59% en las horas de la tarde. Esto indica que, aunque el ambiente será fresco, no se espera que la sensación térmica sea excesivamente fría, lo que contribuirá a un día cómodo para los residentes y visitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 7 y 30 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Las velocidades más altas se anticipan en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, la intensidad del viento no será suficiente para causar molestias significativas, permitiendo disfrutar de un día tranquilo.

A lo largo del día, no se prevén precipitaciones, lo que significa que las probabilidades de lluvia son prácticamente nulas, con un 0% de probabilidad hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una ligera posibilidad de lluvias escasas, con un 0.1 mm pronosticado para la última hora del día. Esto podría ser un alivio para la vegetación local, que se beneficiaría de cualquier humedad adicional.

La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 0% en las primeras horas y un leve aumento al 40% en la tarde, aunque esto no implica que se esperen fenómenos severos. La tranquilidad del tiempo se mantendrá, permitiendo que los habitantes de O Rosal celebren el Día de Reyes con actividades al aire libre sin preocupaciones.

En resumen, el tiempo en O Rosal para hoy se presenta favorable, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día ideal para disfrutar de la naturaleza y las tradiciones locales, con la esperanza de que la ligera posibilidad de lluvia al final del día no interrumpa las celebraciones.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.