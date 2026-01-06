El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que se mantendrán mayormente estables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados, con un ligero descenso hacia la tarde. La humedad relativa será alta, comenzando en un 77% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 62% en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente para aquellos que realicen actividades al aire libre.

El viento soplará del norte, con velocidades que variarán entre 6 y 16 km/h. Las rachas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un ambiente seco y soleado. Sin embargo, hacia la tarde, existe una probabilidad del 45% de tormentas, aunque esto no debería afectar significativamente la jornada, ya que las condiciones generales seguirán siendo mayormente favorables.

La probabilidad de precipitación es nula hasta la tarde, lo que significa que los residentes de O Porriño pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es aconsejable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que se acerque la tarde.

En resumen, el día de hoy en O Porriño se presenta como una jornada mayormente soleada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un aumento en la intensidad del viento y la llegada de tormentas hacia la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Salceda de Caselas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día, comenzando con un fresco amanecer a 4 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tui se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas durante la mañana y alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. A medida que avance la tarde, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, proporcionando un tiempo templado para las actividades al aire libre.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.