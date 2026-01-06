El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 79%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo se torne nuboso, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 6 y 7 grados, mientras que la humedad comenzará a descender ligeramente. El viento soplará del noreste a una velocidad de entre 6 y 9 km/h, lo que aportará un ligero frescor al ambiente.

Durante la tarde, el cielo se cubrirá progresivamente, alcanzando un estado de cubierto hacia la noche. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 10 grados, con una humedad relativa que podría bajar hasta el 66%. A pesar de que no se prevén precipitaciones significativas durante la mayor parte del día, hacia la tarde-noche existe una probabilidad de lluvia escasa, con un acumulado estimado de 0.4 mm. Esto podría ser suficiente para mojar ligeramente el suelo, pero no se anticipan tormentas.

La probabilidad de tormenta es baja durante la mayor parte del día, con un aumento notable en la tarde, alcanzando un 50% en el periodo de 19:00 a 01:00. Esto sugiere que, aunque la lluvia no será intensa, podría haber actividad eléctrica en el cielo.

El viento, que soplará del sureste, aumentará su intensidad hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. Esto podría generar un ambiente más fresco y ventoso, especialmente en las zonas costeras. La combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.

En resumen, O Grove experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y un ligero riesgo de lluvia hacia la tarde. Los habitantes y visitantes deben estar preparados para un tiempo variable, con la posibilidad de llevar un paraguas si planean estar al aire libre durante la tarde y la noche.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cambados se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 76%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un panorama mayormente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 72% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.