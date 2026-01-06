El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Nigrán se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que se mantendrán favorables durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana hasta el mediodía, la temperatura se mantendrá en torno a los 6 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para quienes decidan salir a disfrutar del día. La humedad relativa será moderada, oscilando entre el 66% y el 68%, lo que contribuirá a una sensación de frescura sin llegar a ser incómoda.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 10 grados en su punto máximo. Este incremento permitirá que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, a partir de la tarde, el cielo comenzará a cambiar, con la aparición de nubes altas y un aumento en la nubosidad, especialmente hacia la noche. A las 18:19, el ocaso marcará el final de un día mayormente soleado, aunque con un cielo que se tornará más cubierto.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 40% de tormentas, lo que podría traer consigo algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas nocturnas. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la franja horaria de 19:00 a 01:00, donde se prevé un 90% de posibilidad de lluvias, aunque se espera que sean escasas.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando del noreste y este. Estas condiciones de viento, aunque suaves, podrían hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente durante las horas de la mañana y la tarde.

En resumen, el día en Nigrán se presenta como una jornada mayormente despejada y fresca, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la evolución del tiempo hacia la tarde y la noche, cuando la posibilidad de lluvias y tormentas aumentará.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Baiona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá en torno al 66-68%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Gondomar se verá favorecido por un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para quienes salgan a realizar actividades matutinas.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 5 y 7 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para aquellos que salgan a disfrutar de la festividad de Reyes.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.