El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Mos experimentará un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 3 y 9 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

A medida que avance la tarde, se espera un ligero aumento en la nubosidad, con la aparición de nubes altas a partir de las 14:00 horas. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, aumentando a un 80% solo en el periodo de 19:00 a 01:00, aunque las condiciones actuales sugieren que es poco probable que se materialicen.

El viento será un factor notable, con ráfagas que alcanzarán hasta 34 km/h en las horas centrales del día, provenientes del norte. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en las primeras horas, donde la sensación térmica se situará en torno a los 2 grados . A medida que el viento disminuya hacia la tarde, la sensación térmica se estabilizará, rondando entre los 5 y 7 grados.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 0% en las primeras horas y un 45% en el periodo de 19:00 a 01:00, aunque, al igual que con la lluvia, las condiciones actuales no sugieren un alto riesgo de tormenta. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y despejado.

Los momentos más frescos se registrarán en la mañana, con temperaturas que no superarán los 5 grados hasta las 11:00 horas. A partir de entonces, se espera un leve ascenso, alcanzando los 9 grados hacia las 15:00 horas. La tarde se presentará más templada, pero con la llegada de la noche, las temperaturas volverán a descender, situándose en torno a los 6 grados.

En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente soleado, con un ligero aumento de nubes por la tarde y un viento notable que podría afectar la sensación térmica. Se recomienda abrigarse adecuadamente, especialmente en las horas más frías de la mañana y la noche.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Porriño se despertará bajo un cielo despejado, con condiciones meteorológicas que se mantendrán mayormente estables a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia el mediodía.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Redondela se presentará con un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 5 grados durante la madrugada y alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Vigo se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones que se mantendrán así durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las temperaturas oscilen entre los 5 y 7 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable para aquellos que salgan a disfrutar de la festividad de Reyes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.