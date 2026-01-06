El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moraña según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 2 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.
A medida que avance la mañana, el cielo continuará poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 3 a 4 grados. La brisa será ligera, con vientos del este que alcanzarán velocidades de hasta 5 km/h. La probabilidad de precipitación es nula en este periodo, lo que sugiere que no se esperan lluvias.
Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, alcanzando un estado nuboso a partir de las 12 del mediodía. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 8 grados entre las 2 y 4 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 78% a 85%.
A partir de las 3 de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará ligeramente, aunque las precipitaciones serán escasas. Se prevé que a partir de las 6 de la tarde, el cielo esté cubierto, con una posibilidad de lluvia leve en la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 6 y 5 grados hacia el final de la jornada.
Los vientos se intensificarán por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h del norte, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales. La dirección del viento cambiará a sureste por la noche, con velocidades que rondarán los 5 km/h.
En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso en la tarde, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche. Se recomienda a los habitantes que se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas más frías y al caer la noche, y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
El tiempo en otros municipios
El día de hoy, 6 de enero de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 9:00 AM, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.
Hoy, 6 de enero de 2026, Caldas de Reis se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con la presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas indican que la visibilidad podría verse reducida, especialmente durante la madrugada y la mañana, cuando la bruma y la niebla serán más intensas. A medida que avance el día, se espera que la niebla dé paso a un cielo nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas.
Hoy, 6 de enero de 2026, Cuntis se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que podrían aparecer en las horas de la tarde. Durante la madrugada y la mañana, las temperaturas se mantendrán frías, oscilando entre los 2 y 4 grados . La sensación térmica puede ser aún más baja debido a la humedad relativa, que se situará en torno al 85%, lo que podría hacer que el aire se sienta más frío de lo que realmente es.
Esta es la previsión meteorológica en otras localidades
- El tiempo en Barro: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
- El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
- El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.
- Jorge Susaeta, CEO adjunto de Ebro: «Estamos en conversaciones ya con proveedores para localizar componentes»
- Los Reyes Magos vuelven a las calles de Vigo... dos años después: este es el recorrido
- Peinador deja de ser internacional casi 3 años después tras el adiós de Londres
- Galicia se prepara para recibir a los Reyes Magos tiritando y en alerta por frío extremo
- La Xunta autoriza por primera vez repoblaciones de pino francés para elevar la producción
- Una mujer pide auxilio en la Guardia Civil tras un grave ataque machista
- Así será la Cabalgata de Reyes en Pontevedra: horario y recorrido
- Caballero: «Podemos contratar de forma inmediata un vuelo de Vigo a Londres»