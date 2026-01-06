El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, se espera en Moraña un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 4 y 2 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 89%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo continuará poco nuboso, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 3 a 4 grados. La brisa será ligera, con vientos del este que alcanzarán velocidades de hasta 5 km/h. La probabilidad de precipitación es nula en este periodo, lo que sugiere que no se esperan lluvias.

Durante la tarde, el cielo comenzará a cubrirse gradualmente, alcanzando un estado nuboso a partir de las 12 del mediodía. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 8 grados entre las 2 y 4 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad, que se mantendrá en torno al 78% a 85%.

A partir de las 3 de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará ligeramente, aunque las precipitaciones serán escasas. Se prevé que a partir de las 6 de la tarde, el cielo esté cubierto, con una posibilidad de lluvia leve en la noche. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose entre los 6 y 5 grados hacia el final de la jornada.

Los vientos se intensificarán por la tarde, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h del norte, lo que podría generar ráfagas más fuertes en momentos puntuales. La dirección del viento cambiará a sureste por la noche, con velocidades que rondarán los 5 km/h.

En resumen, el día en Moraña se caracterizará por un inicio despejado que dará paso a un cielo más nuboso en la tarde, con temperaturas frescas y una ligera posibilidad de lluvia hacia la noche. Se recomienda a los habitantes que se abriguen adecuadamente, especialmente durante las horas más frías y al caer la noche, y que estén atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.