El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Mondariz se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro a las 09:02. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 4 y 3 grados , con una humedad relativa que rondará entre el 83% y el 81%, lo que puede generar una sensación de frescor al inicio del día.

A medida que avance la mañana, el cielo seguirá despejado hasta aproximadamente el mediodía, cuando se comenzarán a observar algunas nubes altas. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 9 grados hacia la tarde. La humedad relativa disminuirá ligeramente, situándose en torno al 69% al mediodía, lo que contribuirá a una sensación más templada.

Durante la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la luminosidad del día. Sin embargo, hacia la tarde-noche, se prevé un aumento en la nubosidad, con un cielo que se volverá muy nuboso y posteriormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la tarde y bajando a 4 grados por la noche.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% hasta la tarde. Sin embargo, hacia el final del día, existe una probabilidad del 75% de que se produzcan algunas lluvias entre las 19:01 y las 01:00, lo que podría coincidir con el ocaso a las 18:17. Además, hay un 45% de probabilidad de tormentas en este mismo periodo, lo que sugiere que la tarde podría traer consigo un cambio en las condiciones meteorológicas.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h, predominando del norte y noreste. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 36 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca.

En resumen, Mondariz disfrutará de un día mayormente despejado y templado, con un cambio notable hacia la tarde y la noche, donde se prevén nubes y la posibilidad de lluvias. Es recomendable estar preparado para un cambio en el tiempo a medida que se acerque la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.