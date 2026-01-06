El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Moaña se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 6 y 5 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 81%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas seguirán siendo favorables, con cielos despejados y temperaturas que alcanzarán los 9 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose alrededor del 70%, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable. Sin embargo, se prevé que a partir de la tarde, especialmente entre las 14:00 y las 18:00 horas, el cielo comience a mostrar un aumento en la nubosidad, pasando a un estado poco nuboso y posteriormente a nuboso, aunque sin previsión de precipitaciones significativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 14 km/h. Durante la tarde, se espera que la velocidad del viento disminuya, alcanzando hasta 5 km/h en las horas más tranquilas. Esto puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida, especialmente en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante la mayor parte del día, con un leve aumento hacia la noche, donde se prevé una probabilidad de lluvia escasa del 10% a partir de las 23:00 horas. Sin embargo, no se anticipan tormentas, lo que sugiere que la jornada se desarrollará sin interrupciones climáticas significativas.

A medida que se acerque el ocaso, que tendrá lugar a las 18:18 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados . La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar un ambiente más fresco y húmedo al caer la noche. En resumen, el día en Moaña se perfila como mayormente soleado y agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.