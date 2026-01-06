El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Meis, se espera un tiempo mayormente cubierto con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 3 y 5 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 79%, lo que podría generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, el cielo permanecerá poco nuboso, aunque se prevé que las nubes vuelvan a aumentar hacia la tarde. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 9 grados durante las horas centrales del día, lo que podría ofrecer un breve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el sureste a una velocidad de entre 3 y 4 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 19 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en áreas expuestas.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque hacia la tarde y la noche existe una probabilidad del 90% de que se produzcan algunas lluvias ligeras. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.3 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan tormentas, es recomendable llevar un paraguas si se planea salir por la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja durante la mayor parte del día, pero se incrementa a un 45% en la franja horaria de 19:00 a 01:00, lo que sugiere que podría haber actividad eléctrica en la zona. Por lo tanto, es aconsejable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas si se tiene previsto realizar actividades al aire libre.

En resumen, el día en Meis se caracterizará por un tiempo fresco y cubierto, con temperaturas que no superarán los 9 grados y una alta humedad que acentuará la sensación de frío. Las lluvias ligeras son posibles hacia la tarde, así que es recomendable estar preparados para cualquier eventualidad.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Barro se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche y hasta las 9:00 AM, se espera un cielo poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 5 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 86%, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cambados se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 76%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad limitada que podría afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente en las horas de la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.