El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto y nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 4 y 6 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, rondando el 72% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que el cielo continúe nuboso, con algunas horas de poco nuboso hacia el mediodía. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a los 9 grados , lo que proporcionará un leve respiro del frío matutino. Sin embargo, la sensación térmica seguirá siendo fresca debido a la humedad y el viento.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 11 km/h. Este viento, aunque moderado, puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más frescas del día. A partir de la tarde, el cielo volverá a cubrirse, y se prevé que las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa durante la mayor parte del día, con un leve aumento en la probabilidad de lluvia hacia la noche. La probabilidad de precipitación es del 90% en el periodo de 19:00 a 01:00, aunque la cantidad esperada es escasa, con un total acumulado de 0.5 mm. Esto sugiere que, si bien podría haber algunas gotas, no se espera que afecten de manera considerable las actividades al aire libre.

La tarde se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que se mantendrán en torno a los 8 grados . La sensación de frío persistirá, especialmente con el viento que podría intensificarse ligeramente. Hacia el final del día, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el día en Meaño será mayormente nublado, con temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia ligera por la noche. Se recomienda a los habitantes que se vistan adecuadamente para el frío y que estén preparados para posibles lluvias al caer la tarde.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Cambados se presentará con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán entre los 6 y 7 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 76%, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una visibilidad limitada que podría afectar las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes continúen cubriendo el cielo, aunque habrá momentos en que se presenten claros, especialmente en las horas de la tarde.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Sanxenxo se presenta con un panorama mayormente cubierto, especialmente durante las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo estará cubierto, con una transición a un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo permanezca mayormente despejado, aunque algunas nubes altas podrían aparecer en la tarde.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.