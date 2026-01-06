El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Marín se presenta con un tiempo variado a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, con temperaturas que rondan los 5 grados centígrados. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo permanezca despejado, lo que permitirá que las temperaturas se mantengan en torno a los 5 grados hasta el mediodía.

A partir de la tarde, la situación meteorológica comenzará a cambiar. Las nubes irán aumentando, y se prevé que a partir de las 15:00 horas, el cielo se cubra de nubes altas, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco. La temperatura alcanzará un máximo de 9 grados en las horas centrales del día, pero comenzará a descender hacia la tarde, estabilizándose en torno a los 7 grados.

En cuanto a la precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias significativas hasta la tarde, cuando la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente entre las 19:00 y 21:00 horas, con un 85% de probabilidad de precipitación. Sin embargo, la cantidad de lluvia prevista es escasa, con un total acumulado de 0.3 mm hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque hay posibilidades de lluvia, no se anticipan tormentas severas.

La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, oscilando entre el 66% y el 79%, lo que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Los vientos serán moderados, predominando del noreste y este, con velocidades que alcanzarán hasta los 8 km/h en las horas de la mañana y aumentando a 10 km/h por la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la tarde y la noche.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante la mayor parte del día, aunque podría verse afectada brevemente por la llegada de las nubes y la posible lluvia en la tarde.

En resumen, Marín experimentará un día con cielos despejados por la mañana, seguido de un aumento en la nubosidad y la posibilidad de lluvias ligeras por la tarde, con temperaturas frescas y vientos moderados.

El tiempo en otros municipios

Hoy, 6 de enero de 2026, Poio se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avancen las horas, el cielo se mantendrá mayormente despejado hasta el periodo de la tarde, donde se espera un aumento en la nubosidad. La temperatura en la mañana se mantendrá en torno a los 5 grados, descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 10 grados hacia la tarde.

Hoy, 6 de enero de 2026, Pontevedra se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de un día al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será excelente, y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 2 y 5 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 9 grados en las horas centrales del día, proporcionando un respiro del frío matutino.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, en Vilaboa se espera un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con buena visibilidad y temperaturas frescas. Las temperaturas oscilarán entre los 2 y 5 grados , siendo más frías en las primeras horas del día.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.