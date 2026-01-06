El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con períodos de nubosidad variable a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que oscilará entre 1 y 2 grados . La sensación térmica será aún más fría, alcanzando mínimas de hasta -5 grados, lo que sugiere que es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad continúe, aunque con algunos momentos de poco nuboso. La temperatura se mantendrá en torno a los 1 grado, y la probabilidad de precipitación es baja, con un 0% de posibilidades hasta la tarde. Sin embargo, a partir de la tarde, la situación cambiará ligeramente. La probabilidad de lluvia escasa aumentará, especialmente entre las 19:00 y las 01:00, donde se prevé un 80% de probabilidad de precipitación. Esto podría traducirse en algunas gotas de lluvia, aunque no se anticipa que sean significativas.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando del norte con velocidades que oscilarán entre 10 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Por lo tanto, es aconsejable tener precaución al salir, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más intenso.

En cuanto a la nieve, no se prevén acumulaciones significativas, ya que las temperaturas se mantendrán por encima del umbral de congelación durante la mayor parte del día. Sin embargo, hay una probabilidad del 20% de que se produzcan algunos copos de nieve en las primeras horas de la tarde, aunque es poco probable que se materialice en acumulaciones.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando mínimas de 1 grado. La sensación térmica podría llegar a ser de -6 grados, por lo que se recomienda estar preparado para un final de jornada frío. En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con algunas posibilidades de lluvia escasa y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El tiempo en otros municipios

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Forcarei se presenta con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la jornada. Desde la medianoche hasta las 9 de la mañana, se espera un cielo completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y luminoso. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 0 y 2 grados , con una sensación térmica que podría descender hasta -4 grados, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente al salir.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Silleda se presentará con un tiempo variable a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 2 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía, lo que podría influir en la sensación térmica.

Hoy, 6 de enero de 2026, Vila de Cruces experimentará un día mayormente tranquilo en términos meteorológicos, con un cielo que variará entre poco nuboso y cubierto a lo largo de las diferentes horas. Durante la madrugada y la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado, ideal para actividades al aire libre. Las temperaturas en estas primeras horas oscilarán entre los 2 y 1 grados , por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

Esta es la previsión meteorológica en otras localidades

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.