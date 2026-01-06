El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, A Illa de Arousa se presentará con un panorama mayormente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con un estado de nubosidad que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 5 y 9 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas del día.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta un 83% en la tarde, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. A pesar de la nubosidad, no se esperan precipitaciones significativas durante la mayor parte del día, con un leve incremento en la probabilidad de lluvia hacia la noche, donde se prevé una precipitación de 0.5 mm. La probabilidad de tormentas es baja, con un 50% de posibilidad en el periodo de la tarde, lo que indica que, aunque hay un riesgo, no es muy elevado.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 12 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 19 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría. Es recomendable que los residentes y visitantes se vistan adecuadamente para el tiempo, considerando capas que puedan proporcionar abrigo contra el viento y la humedad.

A medida que avance la tarde, la nubosidad se mantendrá, y aunque la temperatura podría alcanzar un máximo de 9 grados, la combinación de viento y humedad podría hacer que se sienta más fresco. La puesta de sol está prevista para las 18:17, momento en el cual la temperatura comenzará a descender nuevamente.

En resumen, el día en A Illa de Arousa se caracterizará por un cielo mayormente cubierto, temperaturas frescas y un viento moderado. Aunque no se anticipan lluvias significativas durante el día, es aconsejable estar preparado para un ligero aumento en la probabilidad de precipitación hacia la noche. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere un día típico de invierno en la región, donde la vestimenta adecuada será clave para disfrutar de las actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.