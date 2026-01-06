El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, martes 6 de enero

El día de hoy, 6 de enero de 2026, A Guarda se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 11 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 75% por la noche. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescor se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 39 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja de lo que indican los termómetros. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá presente, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un total de 0 mm pronosticados hasta la tarde, aunque hacia el final del día podría registrarse una ligera lluvia escasa, con una probabilidad de precipitación del 20% en la última parte de la jornada. Sin embargo, esta lluvia no debería afectar de manera notable las actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 40% de posibilidad de que se produzcan en la franja horaria de 19:00 a 01:00, aunque la mayoría de las condiciones climáticas se mantendrán estables y agradables.

En resumen, A Guarda disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo debido a las ráfagas de viento y la posible lluvia ligera al final del día.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Oia se presentará con un tiempo mayormente despejado durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 9:00 AM, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un amanecer claro y fresco. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 5 y 6 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alrededor del 78% al 80%, lo que puede generar una sensación de frescura al amanecer.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, O Rosal se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 11 grados , alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. Este rango térmico sugiere que, aunque las mañanas serán frescas, las horas centrales del día ofrecerán un respiro más cálido, ideal para actividades al aire libre.

El día de hoy, 6 de enero de 2026, Tomiño se presentará con un tiempo mayormente despejado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante. Las temperaturas oscilarán entre los 4 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 10 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-01-05T20:57:11.